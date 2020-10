23-25.10: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę nasi piłkarze zagrają wyjazdowe spotkanie z Pogonią, ale niestety kolejny raz przyjdzie nam śledzić mecz w telewizji. Wcześniej, bo o 17:35, nasi koszykarze podejmować będą zespół Stali Ostrów Wielkopolski - ten mecz transmitowany będzie w Polsacie Sport Extra. W Internecie z kolei będzie można zobaczyć piątkowe spotkanie naszych I-ligowych futsalistów, których czeka wyjazdowy mecz z Futbalo Białystok. Rugbiści Legii mecz w roli gospodarza będą zmuszeni rozegrać w Mińsku Mazowieckim - oni również rywalizować będą z białostoczanami. Amp futboliści Legii w sobotę i niedzielę rywalizować będą w Łodzi w trzecim, przedostatnim w tym sezonie turnieju Mistrzostw Polski. Nasi gracze mają szanse by już w ten weekend zapewnić sobie tytuł mistrza Polski. Transmisję można śledzić w TVP Sport. Czwarty turniej Mistrzostw Polski w rugby kobiet 7-osobowym (z udziałem legionistek) w Krakowie, został przełożony na inny termin (prawdopodobnie już na wiosnę). Rozkład jazdy: 23.10 g. 21:00 Futbalo Białystok - Legia Warszawa [futsal, ul. Jesienna 8] 24.10 g. 11:00 Cuervos FC - UWKS Legia [B klasa][Zielonki-Parcela, Południowa 2b] 24.10 g. 11:00 Widzew Łódź - Legia Warszawa [amp futbol, Łódź, ul. Lumumby 22/26] 24.10 g. 13:30 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa [amp futbol, Łódź, ul. Lumumby 22/26] 24.10 g. 14:00 Legia Warszawa - Rugby Białystok [rugby, Mińsk Mazowiecki] 24.10 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Górnik Polkowice 24.10 g. 17:35 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wielkopolski [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 24.10 g. 20:00 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 25.10 g. 08:30 Husaria Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, Łódź, ul. Lumumby 22/26] 25.10 g. 11:00 Legia II Warszawa - Broń Radom [Grodzisk Maz.] 25.10 g. 11:15 Legia Warszawa - Warta Poznań [amp futbol, Łódź, ul. Lumumby 22/26] 25.10 g. 18:00 Legia Warszawa - Bestios Białystok [siatka, ul. Niegocińska 2a] 25.10 g. 18:00 Legia II Warszawa - KS Kutno [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 25.10 g. 20:00 FC Den Haag - AZ Alkmaar Młodzież: 24.10 g. 11:00 Legia U17 - Escola Varsovia 04 [LTC, boisko 7] 24.10 g. 13:00 Legia U14 - Polonia Warszawa 07 [LTC, boisko 7] 24.10 g. 14:00 Znicz Pruszków 08 - Legia U13 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 24.10 g. 15:00 Legia U15 - UKS SMS Łódź 06 [LTC, boisko 7] 24.10 g. 17:00 Legia U16 - Polonia Warszawa 05 [LTC, boisko 7] 25.10 g. 10:00 Delta Warszawa 09 - Legia U12 [ul. Jeziorna 2] 25.10 g. 10:00 Marcovia II Marki 09 - Legia LSS U11B [Marki, ul. Wspólna 40] 25.10 g. 12:00 Lech Poznań U18 - Legia U18 [CLJ U18][Wronki] 25.10 g. 12:00 Legia Warszawa U-17 - Probasket Mińsk Maz. [kosz, ul. Andriollego 1] 25.10 g. 12:00 Legia LSS U10B - AP FFK Warszawa 11 [LTC, boisko 7] 25.10 g. 12:30 Stowarzyszenie Brzask/Grom Warszawa 12 - Legia LSS U9 [ul. Remiszewska 40] 25.10 g. 14:00 Legia LSS U12 - KS II Wilanów 08/9 [LTC - boisko 7] 25.10 g. 14:00 UWKS Legia 03/4 - Świt Staroźreby 03/4 [ul. Okopowa 55a] 25.10 g. 15:30 Barca Academy II U11 - Legia LSS U10A [ul. Kajakowa 10] 26.10 g. 19:15 MKS Pruszków U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Gomulińskiego 4] Legia U11 zagra w sobotę w godzinach 11-14 w tradycyjnym turnieju "Graj jak Robert Lewandowski" na boisku UKS Varsovia (ul. Międzyparkowa 4), z udziałem m.in. Varsovii i GKS Katowice. Legia LSS U11A ma tym razem pauzę w meczach ligowych za to zagra w sobotę z Wisłą w Płocku, zaś w niedziele rozegra sparing z Reprezentacją Powiatu Serockiego, w Serocku.

Hokej - 1 godzinę temu, *.52.53 25.10.2020 11:45 ŁKH Łódź (ŻS) AH Legia Warszawa (ŻS) odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl FC Den Haag 2-1 AZ Alkmaar. odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA II. 2-0 Bron R.! "L" !!! odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Pogon 0-2 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Olimpia E. 1-0 Gornik P. odpowiedz

