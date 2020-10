Jędrzejczyk: Nasza gra będzie wyglądała lepiej

- Zdobyliśmy bardzo ważne trzy punkty. Wiemy w jakiej sytuacji byliśmy. Wiadomo, że to początek sezonu, ale trzeba punktować. Fajnie, że strzeliliśmy dwie bramki. Stracony gol był niepotrzebny, bo zanotowaliśmy go po swoim rzucie rożnym - skończyło się rzutem karnym. Takie sytuacje jednak się zdarzają - ocenił mecz Artur Jędrzejczyk . - Najważniejsze są jednak punkty i już czekamy na kolejne spotkania. Sądzę, że z meczu na mecz nasza gra będzie wyglądała lepiej. Musimy skupić się na sobie, a praca będzie procentowała - dodał kapitan.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Waldi - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Oby tak było, trzymam za słowa :-) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.