Medale legionistów na mistrzostwach Mazowsza

W ostatnich dniach odbyły się mistrzostwa Mazowsza w 2-boju i 3-boju nowoczesnym w kategoriach wiekowych U-13, U-15 oraz U-17. W rywalizacji do lat 17, najlepiej zaprezentowała się Pola Wolska, która z wynikiem 790 pkt. zajęła trzecie miejsce i zdobyła brązowy medal. Na miejscu czwartym zawody ukończyła Katarzyna Dębska (787 pkt.), która ustanowiła rekord klubu w biegu na 2000m (07:00,91 min.). Trzy dni wcześniej Dębska zwyciężyła w rywalizacji kat. do lat 15. Igor Radomyski był piąty (U17) z wynikiem 769 pkt. W kategorii młodziczek, 12-letnia Aleksandra Kazubska zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz miejsce trzecie w rywalizacji rocznika 2011. Maja Bieniecka była pierwsza w rywalizacji rocznika 2009. Drugie miejsce zajęli Leon Jankowski (2011) i Tymon Szpryngiel (2012), trzecie Sebastian Pawlak (2012), czwarte Kajetan Siemicki (2012), a szóste Jakub Rosa (2011).

