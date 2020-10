Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 0-1 Legionovia Legionowo

Środa, 21 października 2020 r. 14:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 10. kolejki III ligi Legia Warszawa przegrała 0-1 z Legionovią Legionowo. Pierwszą połowę obejrzał trener pierwszej drużyny Czesław Michniewicz.



Fotoreportaż z meczu - 28 zdjęć Woytka



W 24. minucie Damian Warchoł trafił z kilku metrów w poprzeczkę. Kilka minut później goście objęli prowadzenie po tym, jak dośrodkowanie z rzutu różnego wykorzystał strzałem z główki Daniel Choroś. Chwilę później powinno być 2-0, ale napastnik Legionovii nie sięgnął dobrze piłki, by zmienić jej tor lotu w światło bramki. Legioniści przeważali, ale do przerwy nie potrafili pokonać bramkarza gości. Po przerwie także inicjatywa była po stronie Legii, ale groźniejsze sytuacje stworzyli sobie gracze z Legionowa. Wynik do końca nie uległ zmianie.



Kolejne spotkanie podopieczni Tomasza Sokołowskiego rozegrają w niedzielę, 25 października o godzinie 11 w Grodzisku Mazowieckim. Rywalem będzie Broń Radom.



III liga: Legia II Warszawa 0-1 (0-1) Legionovia Legionowo

0-1 - 30. Daniel Choroś



Legia II: 1. Jakub Kowynia - 23. Nikodem Niski (68' 7. Oskar Wojtysiak), 5. Jehor Macenko, 15. Radosław Pruchnik, 19. Jakub Kwiatkowski - 18. Piotr Cichocki (46' 17. Radosław Cielemęcki), 24. Kamil Kurowski, 21. Mikołaj Kwietniewski (68' 11. Bartłomiej Ciepiela), 8. Aleksander Waniek (46' 9. Szymon Włodarczyk), 20. Kacper Skibicki - 25. Damian Warchoł



rezerwa: 12. Tomasz Zieliński, 14. Kacper Gościniarek, 6. Jakub Kisiel



trener: Tomasz Sokołowski



Żółte kartki: Kwietniewski (Legia II)



Mecz bez udziału publiczności.