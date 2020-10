Ostatni trening przed meczem ze Śląskiem

19 zawodników wzięło udział w ostatnim treningu przed środowym meczem ze Śląskiem Wrocław. Trener Czesław Michniewicz ma do dyspozycji tylko dwóch bramkarzy - Artura Boruca i Kacpra Tobiasza. Zanim rozpoczął się trening pierwszej drużyny, na boisku obok ćwiczyły trzecioligowe rezerwy. W zajęciach "dwójki" wzięli udział Ariel Mosór i Szymon Włodarczyk , którzy byli wyłączeni z treningu w ostatnich dniach przez koronawirusa. Rezerwy zagrają w środę o 14 zaległy mecz z Legionovią Legionowo. Trening "jedynki", który opóźnił się o pół godziny, otwarty był tylko przez kwadrans. W tym czasie piłkarze prowadzili rozgrzewkę. Mecz Legia - Śląsk rozpocznie się o godzinie 18:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej relacji na żywo z tego spotkania. Poniżej prezentujemy zdjęcia z treningu: fot. Woytek / Legionisci.com

Zdziwiony - 2 godziny temu, *.comcast.net Michniewicz nie zna jeszcze wszystkich zawodnikow; mogl nie poznac Mosora czy Wlodarczyka.

Na takim Valenci tez ktos kto go sciagnal nie poznal ze nie umie grac, a 250 000 euro trzeba placic. odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl "Ariel Mosór także przebywa na kwarantannie związanej z koronawirusem, więc nie może być brany pod uwagę." - konferencja trenera



"W zajęciach "dwójki" wzięli udział Ariel Mosór i Szymon Włodarczyk, którzy byli wyłączeni z treningu w ostatnich dniach przez koronawirusa". - informacja od redakcji



Komu wierzyc? odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Pawciu: nikomu. Przecież tu nikt nie wie,po co jest,gdzie jest,i co się dzieje. Poniedziałek oczywiście wolny,dziś trening,więc jutro możemy wymagać dobrej gry i wygranego meczu,bez pier..lenia o wnioskach i innych wyimaginowanych problemach... odpowiedz

