Do Łodzi po tytuł!

Czwartek, 22 października 2020 r. 14:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy weekend rozegrany zostanie trzeci, przedostatni turniej amp futbol ekstraklasy w sezonie 2020. Legia ma szansę już w niedzielę zapewnić sobie mistrzostwo Polski. Wszystkie spotkania rozgrywane będą na stadionie AZS-u, przy ulicy Lumumby 22/26 w Łodzi, bez udziału publiczności. Mecze oglądać będzie można na TVP Sport oraz na facebooku Amp Futbol Polska.



Legia w dotychczasowych ośmiu meczach zdobyła 24 punkty i ma aż 9 punktów przewagi nad Husarią Kraków oraz TSP Kuloodpornymi Bielsko-Biała. Jeśli legioniści również w Łodzi wygraliby wszystkie cztery mecze, osiągną co najmniej 12-punktową przewagę nad rywalami, co zapewniłoby im tytuł mistrza Polski jeszcze przed ostatnim w tym skróconym sezonie, czwartym turniejem Mistrzostw Polski. Ten zaplanowano na 28-29 listopada w Poznaniu.



W dotychczasowych meczach Legia pokonała Husarię 2:1 (po golu w ostatniej minucie) i 4:2 (bramkarz krakowian ukarany czerwoną kartką przy prowadzeniu rywali 1:0) oraz Podbeskidzie dwukrotnie 1:0. Możemy być pewni, że obie drużyny podczas turnieju w Łodzi przystąpią do meczów z Legią podwójnie zmotywowani. W sezonie 2020 o koronę króla strzelców rywalizuje m.in. nasz zawodnik, Bartosz Łastowski, który na razie, z 11 bramkami na koncie, wyraźnie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców ekstraklasy.



Pierwsze sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:00, w niedzielę rywalizacja będzie miała miejsce od godziny 8:30.