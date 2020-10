Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Śląsk Wrocław przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek meczu o godzinie 18:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Komentarze (22)

+ dodaj komentarz

dodaj

koczi - 24 sekundy temu, *.cyfrowypolsat.pl Technika kłania sie. Zamiast 3:0 jest 0;0 a niewykorzystane sytuacje niestety lubia sie mścić. Oby tak nie bylo. odpowiedz

Darek - 1 minutę temu, *.t-ipconnect.de Dużo zabawy z piłką we własnym polu karnym.Slisz miał 2 proste straty w środę pola i żółta kartkę za faul.Dobra gra Karbownika i Wszolka czyli tych których Czesio taktyk nie wystawił na Karabach.

Dobra gra skrzydłami.

Tylko jeden celny strzał Legii.Słabo pod tym względem. odpowiedz

Róbta tak dalej - 6 minut temu, *.chello.pl Gvilia i slisz - wirtuozi futbolu odpowiedz

student_L - 8 minut temu, *.amazonaws.com Gdzie oglądacie mecze w necie? odpowiedz

Pusia - 23 minuty temu, *.centertel.pl Knedel od bohatera do zera? odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ale kłamie trenerek na canal+

nie chodziło o Kante tylko LUQINIAS,KARBOWNIK,WSZOŁEK odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Karbownik w srodku pomocy kutwa przyjdzie taki trenerzyna z zadupia i tylko psuje. Vuko wróććććć odpowiedz

Zachodnia strona - 1 godzinę temu, *.25.51 my gramy z Benfiką w Europie, a jak tam u najlepszej drużyny w kraju? Z kim wy gracie? odpowiedz

(L) - 58 minut temu, *.plus.pl @Zachodnia strona: Spadaj Pyro jak tam wasz Majster ?? kiedy to było ??? odpowiedz

Hee - 48 minut temu, *.vectranet.pl @Zachodnia strona:spier,, wpierdol skurwielu i tyle odpowiedz

Hee - 48 minut temu, *.vectranet.pl @Zachodnia strona:spier,, wpierdol skurwielu i tyle odpowiedz

antek - 38 minut temu, *.centertel.pl @Zachodnia strona:podaj wynik z Babajagą odpowiedz

antek - 38 minut temu, *.centertel.pl @Zachodnia strona:podaj wynik z Babajagą odpowiedz

antek - 38 minut temu, *.centertel.pl @Zachodnia strona:podaj wynik z Babajagą odpowiedz

Pusia - 29 minut temu, *.centertel.pl @Zachodnia strona: pogracie i zaliczycie parówy jakieś 0:6 odpowiedz

Prazanin - 17 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @Zachodnia strona: a jak tam gablota Lecha przez dajmy na to 10 lat, peka w szwach... a i w pucharach bylo niezle,:)ile razy byla liga mistrzow? ile razy graliscie w grupie LE i ile razy z niej wyszliscie?

Moze po grupowych pucharach nie skonczycie jak Piast, ale o mistrzu mozecie pomarzyc, zleje Was nawet tak slaba:) Legia juz niebawem.....buziaki z Waszej Stolicy!!!! odpowiedz

Konrad - 4 minuty temu, *.icpnet.pl @Zachodnia strona: Z Widzewem odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pozytywem jest wystawienie tego samego składu co w poprzednim wygranym meczu. Skład powinien się ogrywać i być w miare możliwosci stały. To pozwoli na szybszą grę i wyrobienie pewnych mechanizmów. Vuko zbyt często rotował składem, co nie pozwoliło na dobre zgranie zespołu. odpowiedz

Majkel - 1 godzinę temu, *.mm.pl Wykluczyć Mąkę z Pichem i będzie do przodu. Do boju Legio! odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 1 godzinę temu, *.plus.pl a kursiki u buka na Śląsk już zaczęły maleć odpowiedz

Legia sk-ce - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Juz dwno podali sklad Legii a wy w czarnej.... odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Skład ten sam co Zagłębiem

Dobju LEGIO MARSZ odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.