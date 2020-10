Konferencja pomeczowa

Lavicka: Walczyliśmy dziś o zwycięstwo

Środa, 21 października 2020 r. 20:26 Mishka, źródło: Legionisci.com

Vitezslav Lavicka (trener Śląska): To był inny mecz niż z Wisłą Płock. Przeciwnik prezentuje dużą jakość i inny styl gry niż Wisła. Walczyliśmy dziś o zwycięstwo, w pierwszej połowie graliśmy dobrze, była dobra organizacja gry, aktywność, graliśmy odważnie. Łatwo straciliśmy bramkę od razu po przerwie i to był pozytywny impuls dla Legii. Druga bramka wynikała właśnie z tej aktywności i ofensywnej jakości Legii. Zbyt dużo mieli stałych fragmentów gry. Nam w drugiej połowie zabrakło organizacji gry, mieliśmy spóźnione reakcje. Były też dobre momenty - dobrze zareagowaliśmy po bramce na 2-0. Wykorzystaliśmy błąd środkowych obrońców i strzeliliśmy na 2-1. W końcówce zabrakło nam jednak jakości i czasu, żeby zrobić coś więcej, ale było to lepsze spotkanie w naszym wykonaniu niż z Wisłą. Gratuluję Legii zwycięstwa.