Lewczuk: Chcemy dominować podczas meczów

Środa, 21 października 2020 r. 20:12 Wiśnia, źródło: Canal+ Sport

- Graliśmy solidnie, chociaż szkoda straconej bramki, bo fajniej jest 2-0 wygrać niż 2-1. Utrzymaliśmy dramaturgię i emocje do końca. Taki błąd Arturowi zdarza się bardzo rzadko. Myślę, że to jest na tyle doświadczony piłkarz i reprezentant Polski, że poradzi sobie z tą całą sytuacją. Takie rzeczy mogą się przytrafić każdemu. Najważniejsze, że dzisiaj zdobyliśmy trzy punkty - powiedział po meczu ze Śląskiem Igor Lewczuk.



- Chcielibyśmy, żeby nasze mecze w ten sposób wyglądały - szczególnie jeśli chodzi o dominację na boisku. Mając piłkę staramy się rozgrywać akcje od tyłu. Czasami to wychodzi a czasami nie, ale taki jest pomysł trenera i staramy się go realizować. Najważniejsze, że ten pomysł poparty jest jak na razie sześcioma punktami w dwóch meczach. To jest ważne, bo mieliśmy słabszy początek sezonu. Mam nadzieję, że to jest promyczek lepszej gry, zdobywania punktów i wspięcia się w górę tabeli.