Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Śląskiem

Piątek, 23 października 2020 r. 09:50 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższe noty za środowy mecz ze Śląskiem otrzymali Josip Juranović i Michał Karbownik. Ich występy oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Niewiele niższe noty uzyskali Tomas Pekhart i Luquinhas. Najniższa ocena trafiła do Artura Jędrzejczyka - 2,2.



W sumie oceniało 872 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,6.



Juranović 4,6

Karbownik 4,6

Pekhart 4,3

Luquinhas 4,2

Lewczuk 4,0

Boruc 3,7

Wszołek 3,7

Mladenović 3,5

Gwilia 3,4

Slisz 3,2

Antolić 3,0

Valencia 2,9

Rafael Lopes 2,8

Jędrzejczyk 2,2