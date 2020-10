Futsal

Futbalo Białystok 3-2 Legia Warszawa

Piątek, 23 października 2020 r. 22:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 6. kolejki 1 ligi futsalu rozegranym z Białymstoku Legia Warszawa przegrała 2-3 z Futbalo Białystok. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, a w drugiej nie brakowało wielu emocji. Tuż po zmianie stron prowadzenie gospodarzom dał Jakub Małyszko, kilka minut później ten sam zawodnik podwyższył na 2-0.



Legioniści nie złożyli broni i coraz mocniej atakowali. Kontaktową bramkę zdobył Mateusz Gliński. Dwie i pół minuty przed końcem Adam Grzyb wypracował wyrównującego gola - ostatecznie piłkę głową do własnej bramki skierował Małyszko.



W ostatniej minucie doszło do wielkich kontrowersji. Najpierw sędziowie uznali gola Glińskiego na 3-2 dla Legii, ale po protestach cofnęli decyzję i dopatrując się ostatecznie faulu Mariusza Milewskiego na przeciwniku i przyznali faul dla gospodarzy. W związku z tym, że było to szóste przewinienie legionistów w drugiej połowie, Futbalo otrzymało przedłużony rzut karny. Na bramkę zamienił go Jakub Małyszko, kompletując hat-tricka.



Na ostatnie 40 sekund "Wojskowi" wycofali bramkarza, a białostoczanie grali osłabieni po czerwonej kartce. Legioniści stworzyli dwie okazje do wyrównania, ale zabrakło precyzji i ostatecznie doznali pierwszej porażki w tym sezonie.



I liga: Futbalo Białystok 3-2 (0-0) Legia Warszawa

1-0 - Jakub Małyszko (as. Damian Grabowski)

2-0 - Jakub Małyszko (as. Borowik)

2-1 - Mateusz Gliński

2-2 - 38' Jakub Małyszko (samobójcza)

3-2 - 40' Jakub Małyszko (przedłużony karny)



