Koszykówka

Legia Warszawa 89-73 Stal Ostrów Wielkopolski

Sobota, 24 października 2020 r. 19:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 10. kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa wygrała 89-73 ze Stalą Ostrów Wielkopolski. "Wojskowi" zostali samotnym liderem w tabeli po 10 rozegranych meczach!



Pierwsza kwarta zaczęła się po myśli gości, którzy szybko objęli prowadzenie 7-0, ale kolejne minuty należały do legionistów i po dwunastu punktach z rzędu zrobiło się 12-7 dla Legii. Trzy i pół minuty przed końcem odsłony na chwilę prowadzenie znów objęła Stal, ale kwarta zakończyła się wynikiem 20-18 dla "Zielonych Kanonierów".



Druga część należała do gospodarzy, którzy szybko odskoczyli na 10 punktów (28-18), a do szatni schodzili prowadząc 41-33.



Po zmianie stron cały czas utrzymywało się kilkupunktowe prowadzenie Legii. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego nie potrafili uzyskać bezpiecznej przewagi. Trzecia odłożona zakończyła się wynikiem 27-25 dla legionistów.



Ta sztuka udało się w połowie czwartej kwarty, gdy przewaga urosła do 15 punktów (81-66), a na trzy minuty przed końcem na tablicy widniał wynik 85-66 dla Legii. Gospodarze nie pozwolili wyrwać sobie ósmego zwycięstwa w tym sezonie!





Kolejny mecz "Zieloni Kanonierzy" zagrają za tydzień o tej samej porze na wyjeździe ze Startem Lublin.



PLK: Legia Warszawa 89-73 Stal Ostrów Wielkopolski

Kwarty: 20-18, 21-15, 27-25, 21-15



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

3. J. Karolak 27 (6)

24. J. Morris 21 (2)

1. J. Bibbins 12 (1)

33. E. Watson 11

14. G. Kulka 10 (2)

---

18. M. Konopatzki 3

31. G. Kamiński 3 (1)

15. A. Linowski 2

2. B. Didier-Urbaniak 0

91. D. Wyka 0

99. J. Sadowski 0

84. P. Kuźkow -



Stal Ostrów Wielkopolski [punkty, za trzy]

13. J. Sobin 17

30. J. Garbacz 15 (2)

34. C. Smith 10

11. T. Green 8 (2)

12. J. Mokros 3

---

9. J. Florence 16 (4)

8. S. Ryżek 2

33. S. King 2

10. M. Dymała 0

4. M. Pawłucki -

18. K. Nawrot -





Komisarz: Z. Błażkowski

Sędziowie: T. Trawicki, J. Calik, M. Nawrocki



Mecz bez udziału publiczności.



