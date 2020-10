III liga: Legia II Warszawa 2-2 Broń Radom

W meczu 12. kolejki III ligi rozegranym w Grodzisku Mazowieckim Legia II Warszawa zremisowała 2-2 z Bronią Radom. Do przerwy zasłużenie prowadziła Broń po tym jak w 13. minucie gola zdobył Sebastian Pociecha. Fotoreportaż z meczu - 21 zdjęć Woytka Legionistom udało się wyrównać tuż po przerwie za sprawą Szymona Włodarczyka. Kwadrans przed końcem drugą bramkę zdobył Włodarczyk. Po rzucie rożnym piłkę głową zgrał Jehor Macenko, a do bramki - także z główki - skierował ją "Włodar". Niestety w końcówce napierali rywale i 20 sekund przed końcem doliczonego czasu gry zdołali wyrównać. Uczynił to Dominik Leśniewski, który przelobował Jakuba Kowynię z boku pola karnego. Kolejne spotkanie "dwójka" zagra 31 października o godzinie 13:00 w Wasilkowie. III liga: Legia II Warszawa 2-2 (0-1) Broń Radom 0-1 - 13' Sebastian Pociecha 1-1 - 47' Szymon Włodarczyk 2-1 - 76' Szymon Włodarczyk 2-2 - 93' Dominik Leśniewski Legia II: 1. Jakub Kowynia - 23. Nikodem Niski, 5. Jehor Macenko, 4. Ariel Mosór (62' 6. Jakub Kisiel), 19. Jakub Kwiatkowski (77' 8. Alelsander Waniek) - 18. Piotr Cichocki, 15. Radosław Pruchnik, 24. Kamil Kurowski (77' 11. Bartłomiej Ciepiela), 21. Mikołaj Kwietniewski, 7. Kacper Skibicki (70' 17. Radosław Cielemęcki) - 9. Szymon Włodarczyk Mecz bez udziału publiczności. Tabela, wyniki i terminarz III ligi

(L)egia - 1 godzinę temu, *.virginm.net Legia & Radomiak odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Miodek mam tu pi... o Akademii a ci młodziacy grają coraz gorzej.... w tym roku nawet się nie zbliżą do awansu z 4-go poziomu rozgrywkowego : O odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl Kiedy tego trenerzynę z podlaskiej szkółki wywalą..............jego nawet nie powinni zatrudnić tutaj...........ciekawe czy Mięciel do swojej szkółki by go chciał ??? odpowiedz

Dzwon - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @lob: A co to za guru mieciel? Przeblysk formy A przebija karierę odpowiedz

