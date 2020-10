Internetowa sprzedaż gadżetów-cegiełek od Dobrych Ludzi

Grupa Dobrzy Ludzie zachęca do zakupu kibicowskich pamiątek dedykowanych najmłodszym kibicom naszego klubu. Cały zysk ze sprzedaży przeznaczony będzie na dalszą działalność grupy, m.in. pomoc Centrum Zdrowia Dziecka. W sprzedaży są dziecięce maseczki z różnymi bajkowymi wzorami (25 zł), vlepki (10), koszulki dla dzieci i dorosłych (50), polarowe szaliki (35), szalik (40) oraz zapachy samochodowe (25). Zakupów dokonywać można TUTAJ .

