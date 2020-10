W meczu 5. kolejki I ligi rugby Legia Warszawa przegrała 14-87 z Rugby Białystok. W związku z nałożoną na stołeczny klub karą, nakazującą na rozegranie dwóch meczów jako gospodarz poza Warszawą, spotkanie odbyło się w Mińsku Mazowieckim. Legioniści przystąpili do meczu w mocno osłabionym składzie - w ostatniej chwili wypadło 9 zawodników z podstawowego składu - i nie sprostali najlepszej drużynie tego sezonu. Białostoczanie mają na swoim koncie 5 zwycięstw. I liga: Legia Warszawa 14-87 Rugby Białystok

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wygrali kiedyś? - 27 minut temu, *.play-internet.pl Bo co czytam to w pizde... odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 1 godzinę temu, *.plus.pl W koszykówkę grali? odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 1 godzinę temu, *.plus.pl W koszykówkę grali? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.