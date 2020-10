Jeździectwo

Wyniki legionistów w Lesznie i Poczerninie

Środa, 21 października 2020 r. 12:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy sekcji jeździeckiej Legii startowali w ostatnich tygodniach w zawodach, które odbyły się w Lesznie i Poczerninie. W zawodach w skokach przez przeszkody ZO-B1, Krzysztof Mazur na koniu Allilah zajął miejsce 1 i 4 w konkursach średniej rundy oraz miejsce drugie w finale średniej rundy. Na tych samych zawodach ogólnopolskich, Mazur na koniu Cicero był trzeci i czwarty w Grand Prix.



W ostatni weekend Agata Vollenhoven na koniu Bastion zajęła 1. miejsce w konkursie klasy N, Aleksandra Buczyńska na Sir Conus ZW 1. miejsce ex aequo w konkursie 60 cm, a Ewa Czyżewska na Adanero 1. miejsce ex aequo w konkursie 60 cm. Z kolei w ten sam weekend podczas zawodów regionalnych w Lesznie, Marta Witos na koniu Jumper MK zajęła 1. miejsce ex aequo w konkursie klasy L.