W meczu ze Śląskiem Wrocław swoją pierwszą bramkę w barwach Legii zdobył Josip Juranović . Chorwat wpisał się na listę strzelców zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy spotkania, kiedy popisał się pięknym uderzeniem zza pola karnego. Dla 25-latka był to siódmy mecz dla stołecznego klubu. fot. Woytek / Legionisci.com

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zaj...ał konkretnie. Niech próbuje dalej. odpowiedz

WL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Super Juranovic i oby takich goli bylo jeszcze wiecej !!! odpowiedz

dejne3 - 2 godziny temu, *.plus.pl Pierwszy ale jaki odpowiedz

meter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Cieszy jego dyspozycja,jeszcze bardziej gol ,a już najbardziej to to, że ktoś w końcu zza pola karnego strzela!!!Oby więcej takich odpowiedz

Greg - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ogólnie bardzo dobry mecz Legii. Widać światełko w grze. Coś się wreszcie dzieje! Brawo Panie Czesiu odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Juranovic chyba łapie formę bo to już drugi mecz dobry no męże półtora meczu bo zaczol grać od drugiej połowy z Zagłębiem odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Dawno juz tu rozmawialismy o strzalach zza pola karnego... w koncu! odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Piekny gol !!! odpowiedz

andreas - 3 godziny temu, *.chello.pl super bramka odpowiedz

