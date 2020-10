Sobota: Gol Legii pokrzyżował nasze plany

- Po pierwszej połowie, kiedy utrzymał się remis pomimo przewagi Legii, mieliśmy nadzieję wyjść w drugiej połowie bardziej ofensywie. Nasze plany zostały jednak szybko pokrzyżowane, ponieważ nasi rywale zaraz po przerwie strzelili gola praktycznie z niczego. Wówczas ten plan musiał ulec zmianie - mówi piłkarz Śląska Waldemar Sobota . - W tym meczu atakowaliśmy zbyt małą liczbą graczy. Wiedzieliśmy jednak, że jeżeli przyjeżdżamy na Legię, to nie będziemy mieli zbyt wielu okazji na zdobycie bramki i musimy wykorzystać te, które się nadarzą. Dzisiaj nie stworzyliśmy sobie jednak zbyt wiele dobrych szans na pokonanie bramkarza przeciwników - dodał pomocnik.

dejne3 - 2 godziny temu, *.plus.pl Środa dla Legii ,Panie Sobota odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.play-internet.pl a mieliście jakiś plan? odpowiedz

