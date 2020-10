Wszołek: Zwycięstwo buduje drużynę

Czwartek, 22 października 2020 r. 12:20 Woytek, źródło: Legia Warszawa

- Każde zwycięstwo jest bardzo ważne i buduje drużynę, szczególnie po tym ciężkim momencie, jaki mieliśmy wcześniej. Cieszą kolejne trzy punkty wywalczone u siebie - powiedział po meczu Paweł Wszołek.



- Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz i Śląsk zastosuje pressing na samym początku, ale dobrze sobie z tym radziliśmy - takie mieliśmy założenia. W pierwszej połowie mieliśmy swoje sytuacje, ale brakowało trochę skuteczności. Sam źle się zachowałem w jednej z nich, bo oddałem strzał, a lepszym wyjściem było odegranie do lepiej ustawionego kolegi. Jak poprawimy skuteczność, to wyniki będą bardziej okazałe - dodał pomocnik.



- W tamtym sezonie nasz stadion był twierdzą, szczególnie w meczach z kibicami. Ich doping zawsze nas niósł gdy były słabsze momenty. Piłkę nożną tworzą kibice i bardzo byśmy chcieli grać z udziałem publiczności. Wierzę, że nastąpi to jak najszybciej. Jedynym plusem jest to, że bardziej słychać wskazówki z ławki rezerwowych - powiedział Wszołek.