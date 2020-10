CLJ: Śląsk 5-1 Legia

Środa, 21 października 2020 r. 19:40 Raffi, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi Legii w przeważającej części przez ostatnie 2 tygodnie przebywali na kwarantannie spowodowanej przypadkami koronawirusa. Gdy część z nich wróciła do treningów, przyszedł czas na odrabianie zaległości ligowych. Wyjazdowy mecz ze Śląskiem Wrocław był dla obu drużyn potencjalną szansą nawiązania walki o pozycję lidera. Szybko okazało się, że wrocławianie są zwyczajnie szybsi, mają większy zasób sił, a do tego bardzo konsekwentnie realizują taktykę opartą na wysokim pressingu. Mecz zakończył się wynikiem 5-1 dla wrocławian, a jedynego gola zdobył dla Legii po strzale z dystansu Damian Urban. Śląsk objął pozycję lidera, a Legia (z 1 meczem zaległym) pozostała na 6. miejscu w tabeli CLJ U18.



W drużynie Legii oficjalny debiut w rozgrywkach U18 zaliczyło dziś 2 zawodników z rocznika 2004: bramkarz Maciej Kikolski i Patryk Romanowski, który zagrał na lewej obronie.

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w niedzielę o 12:00 na wyjeździe z Lechem Poznań. Można mieć nadzieję, że do tego czasu kolejna grupa zawodników wznowi zajęcia, a dyspozycja fizyczna pozostałych ulegnie już pewnej poprawie.



CLJ U18: Śląsk Wrocław 02/3 5-1 (2-0) Legia Warszawa U18

Gole:

1-0 16 min. Kacper Głowieńkowski

2-0 25 min. Hubert Konstanty

3-0 54 min. Ryszard Jakubiak

4-0 61 min. Filip Gryglak (as. Kacper Głowieńkowski)

4-1 68 min. Damian Urban b.a.

5-1 69 min. Hubert Konstanty



Legia: Maciej Kikolski [04] – Hubert Derlatka, Łukasz Rytelewski, Damian Urban, Kacper Imiołek (46' Patryk Romanowski [04]) – Bartosz Ślendak (63' Ivan Vidošević), Ignacy Dawid (75' Michał Kochanowski), Patryk Pierzak – Kacper Skwierczyński (46' Miłosz Pacek), Kajetan Staniszewski, Dawid Barnowski (79' Jakub Czajkowski)

Rezerwa: Jan Sobczuk [05](br)

Trener: Grzegorz Szoka