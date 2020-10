Legia otwiera szkółkę tenisa stołowego

W drugiej połowie października tego roku Legia otworzyła szkółkę tenisa stołowego (oficjalnie Legia Table Tennis Schools), która prawdopodobnie będzie zalążkiem nowej sekcji naszego klubu. Treningi tenisa stołowego prowadzone są na razie w dwóch lokalizacjach i mogą brać w nich udział zarówno najmłodsi (od trzeciego roku życia), jak również dorośli. Liczba treningów dostosowana jest do wieku. Legia oferuje zajęcia w ramach Przedszkoli Tenisa Stołowego (3-7 lat), Szkół Tenisa Stołowego (8-15 lat) oraz szkoły techniki dla osób od 16 lat wzwyż. Możliwe są również lekcje indywidualne. Treningi odbywać się będą przy ulicy Solec 71 (OSiR Solec) oraz Strumykowej 21 (Białołęcki Ośrodek Sportu). Więcej informacji można dowiedzieć się telefonicznie +48 503513023 lub mailowo info@legiatabletenis.pl. Zapisy z kolei możliwe są tutaj .

MIODUSKI OUT !!!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com 'Legia Table Tennis Schools'.....!!!!! Dlaczego nie 'Legia Szkółki Tenisa Stołowego' ?? Kolejnie debile chca zlikwidowac piekny Polski jezyk !!!!!! odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @MIODUSKI OUT !!!!!: też mnie oczy rozbolały... Może po mandaryńsku to nazwać? Łatwiej ściągniemy zdolnych Chińczyków!? odpowiedz

majusL@legionista.com - 56 minut temu, *.174.42 @MIODUSKI OUT !!!!!: popieram. Legia to polski Klub, a władze nie szanuja polskości i jezyka ojczystego!!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Jeszcze otwórzcie sekcje baletu i hulajnogi, a I druzyna będzie zatrudniac michniewiczow mladenoviciow czy kapustkow, zamiast prawdziwych fachowcow !! odpowiedz

