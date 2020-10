Legia wypuściła nową damską kolekcję ubrań

Chociaż ostatnio sklep klubow przy Łazienkowskiej razi pustkami, Legia zdecydowała się wydać nową kolekcję ubrań dedykowanych dla kobiet. Do sprzedaży trafiły w damskim kroju trzy wzory koszulek (80 zł), bluzy (160 i 190 zł), bluzy z kapturem (180 i 190 zł), sukienka (150 zł) oraz spodnie dresowe (180 zł). Ponadto po kilku miesiącach od ogłoszenia pandemii koronawirusa w FanStore zdecydowano się na sprzedaż legijnych maseczek - te kosztują 30 złotych. Ponadto w tym tygodniu do sklepu wróciły białe koszulki meczowe z obecnego sezonu (279 zł), w pełnej rozmiarówce, jak również białe koszulki meczowe w wersji dziecięcej (bez logo Królewskiego) w cenie 199 zł.

