Marciniak sędzią meczu z Pogonią

Szymon Marciniak został wyznaczony do sędziowania meczu 8. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin i Legią Warszawa. W obecnym sezonie arbiter z Płocka nie prowadził jeszcze żadnego meczu stołecznego zespołu. Pogoni sędziował raz - w ostatniej kolejce z Lechią (1-0). Na liniach pomagać mu będą Bartosz Kaszyński i Krzysztof Nejman, sędzią technicznym będzie Patryk Gryckiewicz, natomiast w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Marcin Boniek. Obsada 8. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice - Wisła Płock, sędzia: Zbigniew Dobrynin (Łódź) Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk, sędzia: Wojciech Myć (Lublin) Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała, sędzia: Paweł Gil (Lublin) Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Pogoń Szczecin - Legia Warszawa, sędzia: Szymon Marciniak (Płock) Raków Częstochowa - Stal Mielec, sędzia: Artur Aluszyk (Szczecin) Lech Poznań - Cracovia, sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Warta Poznań - Górnik Zabrze, sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa)

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl Leśny w motorze lublin odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Juri: Leśnodorski? Co on tam robi durak? odpowiedz

Banan - 25 minut temu, *.t-mobile.pl @Felek: jak to co tam robi? Pieniążki Jakubasa mają swoją moc :) odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 2 godziny temu, *.chello.pl Marciniak ty wiesz co. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Stawiam 1000PLN na karnego z kapelusza dla Pogoni, i z góry dziękuję panu .M, hmm... ale zapomniałem, że mamay teraz numer 711 czy jak mu tam. 711 to tak jak szczęśliwa jedenastka :) odpowiedz

db - 3 godziny temu, *.futuro.pl @Arc

@Felek

My też się "cieszymy" z faktu gwizdania przez tego Pana... odpowiedz

Arc - 3 godziny temu, *.com.pl O, normalnie dream team! Karny z kapelusza dla Pogoni i Legia kończy w 10, wylatuje Ślisz albo Mladenovic i przegrywamy 1:0. odpowiedz

Felek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Znowu ten przeciwnik Legii, do tego Frankowski na varze. Będą przekręty przeciwko Legii. odpowiedz

Kiwi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Felek: dokładnie 100%racji. odpowiedz

