Kozłowski na podium Rolex Middle Sea Race

Czwartek, 22 października 2020 r. 12:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na Malcie odbyły się 41. żeglarskie, prestiżowe zawody Rolex Middle Sea Race, w których wystartował jeden zawodnik sekcji żeglarskiej Legii, Rafał Kozłowski. Legionista startował na jachcie Volvo Open 70 pod polską banderą "E1", która jako druga dotarła do mety! Starł rywalizacji miał miejsce w sobotę, 17 października, a załoga E1 (ze skipperem Zbigniewem Gutkowskim z Yacht Club Sopot) dopłynęła do mety w środę, ze stratą zaledwie kilku minut do załogi "I Love Poland", która jako pierwsza dotarła do mety regat jednokadłubowców.



Opłynięcie Sycylii (ok. 700 mil) zajęło załodze E1 - 4 dni, 1 minutę i 24 sekundy.