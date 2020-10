30.10-2.11: Weekendowy rozkład jazdy

Planowane na dzisiaj spotkanie Pucharu Polski, Widzew - Legia nie odbędzie się z powodu zakażeń koronawirusem w łódzkim zespole. Nasi piłkarze dopiero w poniedziałek zagrają zaległy mecz ligowy z Wartą - spotkanie odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim, bez udziału publiczności. Siatkarze Legii dziś zagrają zaległe spotkanie w Spale, z kolei nasi koszykarze w sobotę pojadą do Lublina, gdzie zagrają ze Startem. Mecz na szczycie - lidera z wiceliderem Energa Basket Ligi na żywo pokaże Polsat Sport News o 17:35. W sobotę o 14:00 futsaliści Legii zagrają z Futsalem Piła - mecz będzie transmitowany w Internecie. Trzech zawodników Legii weźmie udział w zapaśniczych Mistrzostwach Polski U-23 w stylu klasycznym, które w sobotę odbędą się w Poznaniu. Nasz klub reprezentować będą Łukasz Szmulikowski (-60kg), Krzysztof Śmigacz (-77kg) oraz Michał Rus (-97kg). Rozkład jazdy: 30.10 g. 18:00 SMS PZPS II Spała - Legia Warszawa [siatka] 31.10 g. 12:00 Jantar Ostrołęka - Legia Ladies [Ostrołęka, ul. Witosa 1] 31.10 g. 13:00 KK AZS UW Warszawa - Legia II Warszawa [kosz, ul. Szturmowa 3] 31.10 g. 13:00 KS Wasilków - Legia II Warszawa [Wasilków, ul. Supraślska 21] 31.10 g. 14:00 Legia Warszawa - BestDrive Futsal Piła [futsal, ul. Gładka 18] 31.10 g. 17:00 Pogoń Siedlce - Radomiak Radom 31.10 g. 17:35 Start Lublin - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport News] 01.11 g. 16:45 PSV Eindhoven - FC Den Haag 02.11 g. 18:00 Warta Poznań - Legia Warszawa [Grodzisk Wielkopolski] Młodzież: 30.10 g. 12:00 Jagiellonia Białystok 06 - Legia U-15 [CLJ U15][Białystok] 31.10 g. 12:00 Legia U-18 - Korona Kielce 02/3 [CLJ U18][LTC, boisko 5] 31.10 g. 12:00 GKS Bełchatów 04 - Legia U-17 [CLJ U17][Bełchatów, ul. Sportowa] 31.10 g. 14:00 Legia U-14 - AP Żuri Olsztyn [LTC, boisko 7] 02.11 g. 18:00 Legia Warszawa U-19 - Polonia Warszawa U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Legia U9 wyjedzie na mini turniej do Poznania. Zmagania odbędą się w formie festiwalu gier (bez klasyfikacji) i rozpoczną się w sobotę o 14:00.

LW - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Warta 1-3 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

LW - 6 godzin temu, *.tpnet.pl PSV E. 2-2 FC Den Haag . odpowiedz

LW - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Pogon S. 2-2 Radomiak R. odpowiedz

LW - 6 godzin temu, *.tpnet.pl KS W. 1-3 LEGIA II.! "L" !!! odpowiedz

