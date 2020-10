Wyniki 8. kolejki Ekstraklasy

Niedziela, 25 października 2020 r. 20:03 Mishka, źródło: Legionisci.com

Od piątku do poniedziałku rozgrywane są mecze 8. kolejki Ekstraklasy. Na początek Piast zremisował z Wisłą Płock, a Zagłębie z Lechią. W sobotę Śląsk wygrał z Jagiellonią, a Wisła z Podbeskidziem z Jagiellonią. Legia zdobyła jeden punkt w Szczecinie. W niedzielę kolejne trzy punkty powędrowały do lidera z Częstochowy, a Lech w końcówce uratował remis z Cracovią.



Kolejkę zakończy mecz pomiędzy Wartą i Górnikiem.



8. kolejka:



Piast Gliwice 2-2 Wisła Płock

Zagłębie Lubin 1-1 Lechia Gdańsk

Wisła Kraków 3-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała

Śląsk Wrocław 1-0 Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin 0-0 Legia Warszawa

Raków Częstochowa 2-1 Stal Mielec

Lech Poznań 1-1 Cracovia



Poniedziałek 26.10.

godz. 18:00 Warta Poznań - Górnik Zabrze (C+ Sport)

