Raport medyczny przed Pogonią

Legia Warszawa poinformowała, że w środę, 21 października, jeden z zawodników przeszedł dodatkowe badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2. Test dał wynik pozytywny. Klub niezwłocznie wdrożył wszystkie niezbędne procedury. Zawodnik od ubiegłego tygodnia przebywał w domu bez kontaktu z pozostałą częścią drużyny. Zespół przygotowuje się zgodnie z planem do sobotniego meczu z Pogonią Szczecin.

Sedm - 45 minut temu, *.play-internet.pl To Kapustka ma covid 19 odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.254.85 a Legia ze Śląskiem w której grupie grają? w środe grali odpowiedz

