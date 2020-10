Trening

Rosołek zastąpi Pekharta?

Piątek, 23 października 2020 r. 15:41 Woytek / Legionisci.com, źródło: Legionisci.com

Ostatni trening przed meczem z Pogonią Szczecin drużyna Legii rozpoczęła o godzinie 13. Na boisku Legia Training Center stawiło się 20 zawodników, z których sztab szkoleniowy zabiera na mecz. Tomas Pekhart wziął udział jedynie w rozgrzewce i do ostatniej chwili jego występ będzie stał pod znakiem zapytania. Czechowi oprócz bólu pleców doskwiera mięsień przywodziciela, więc trenerzy postanowili nie nadwyrężać najlepszego strzelca drużyny.



W tej sytuacji wzrosły szanse na występ od pierwszej minuty Macieja Rosołka. Jose Kante trenuje już z zespołem, ale jeszcze nie jest gotowy, by wyjść w pierwszym składzie. W spotkaniu z "Portowcami" Legia będzie musiała sobie radzić także bez Luquinhasa i Rafaela Lopesa - obaj nie polecą do Szczecina. Najprawdopodobniej na lewym skrzydle zagra Joel Valencia.



Lista nieobecnych na piątkowym treningu była bardzo długa: Astiz, Cholewiak, Cierzniak, Hołownia, Kapustka, Luquinhas, Rafael Lopes, Muzyk, Sanogo i Vesović. Indywidualnie na boisku obok trenowali Mateusz Wieteska i Kacper Kostorz.



Po 15-minutowej rozgrzewce pod okiem Łukasza Bortnika zawodnicy zostali podzieleni na dwie drużyny i ćwiczyli warianty taktyczne aspekty sprofilowane pod najbliższego przeciwnika, które przygotował Czesław Michniewicz. Trener Legii dużo czasu poświęca na rozpracowanie rywali i chce, by legioniści wykorzystywali wszelkie błędy w ich ustawieniu. Trening zakończyły dośrodkowania w pole karne z lewej i prawej strony. Utrudnieniem była bramka ustawiona w poprzek pola karnego, nad którą należało posłać piłkę. Gdy pod okiem Przemysława Małeckiego zawodnicy wykonywali kolejne wrzutki, Michniewicz zabrał na drugą stronę skrzydłowych i bocznych obrońców i doskonalił z nimi inne warianty ataku.



Prawdopodobny skład Legii na mecz z Pogonią:

Boruc - Juranović, Lewczuk, Jędrzejczyk, Mladenović - Wszołek, Slisz, Gwilia, Karbownik, Valencia - Rosołek (Pekhart)



Do dyspozycji trenera będą jeszcze: Tobiasz, Antolić, Luis Rocha, Andre Martins, Stolarski, Kante, Remy



fot. Woytek / Legionisci.com