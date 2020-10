Bezpośrednią transmisję z meczu Pogoń Szczecin - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!

Kowal - 13 minut temu, *.vectranet.pl Valencia to dno i kupa g.... po co go wystawił? odpowiedz

AS - 33 minuty temu, *.chello.pl dla nieogarniętych w temacie :)



http://www.drhtv.com.pl/index.html

:) - 29 minut temu, *.chello.pl @AS: co to? odpowiedz

Krzeszczu - 36 minut temu, *.bredband2.com Znalazlem fajna strone z transmisja. Troszeczke (bardzo malo) zacina. czy ktos chce linka? odpowiedz

:) - 28 minut temu, *.chello.pl @Krzeszczu: no nieźle, a rachunki przez internet też umiesz opłacić? odpowiedz

Krzeszczu - 26 minut temu, *.bredband2.com @:) : w takim razie huj w dupe tobie cwelu i tobie podobnym dresiazom. odpowiedz

Tenis schule Legia - 13 minut temu, *.chello.pl @Krzeszczu: nich Gut maine kleine fruendin odpowiedz

Krzeszczu - 4 minuty temu, *.bredband2.com @Tenis schule Legia: sug min kuk bögjävel. odpowiedz

Gigi - 1 minutę temu, *.chello.pl @Krzeszczu: non capisco sono italiano vero odpowiedz

Ja - 40 minut temu, *.plus.pl Serio gdzie oglądać mecz w necie albo w telewizji bo nie mam canal+ odpowiedz

Hapaj - 38 minut temu, *.chello.pl @Ja: drhtv 1 odpowiedz

Internetowy gniazdowy - 40 minut temu, *.chello.pl Bracia, wszyscy otwieramy okna i puszczamy sen o Warszawie!!!! I śpiewamy. 20 i ogieeeeeń!!! Pamiętacie jak nie raz śpiewaliście, teraz rykniemy to tak żeby usłyszeli nas w Szecinie i żeby sąsiadce kryształy zatańczyły w kredensie!!! Jazdaaaaa odpowiedz

S - 25 minut temu, *.plus.pl @Internetowy gniazdowy:

Prośba - 51 minut temu, *.centertel.pl Gdzie można w necie obejrzeć mecz? odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 52 minuty temu, *.plus.pl tym miernotom pewnie Kucharczyk strzeli bramkę - róbcie screeny odpowiedz

Tom - 55 minut temu, *.233.0 #czesiekout odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl A w środę teraz z kim gramy w grupie? odpowiedz

Kibic - 51 minut temu, *.play-internet.pl @Elquatro:

:) - 44 minuty temu, *.chello.pl @Kibic: a ślask Wrocław? odpowiedz

Weź się Pan zastanów - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brak europejskich pucharów itd itd ale nawet superpucharu przez 5 lat nie zdobyć no to jest śmiech na sali odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ja bym powiedział że gramy w 9 Walencja i slisz odpowiedz

Ferdek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Cyniek : leć po browarka cycu odpowiedz

Karo(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Podrzucie link gdzie można obejrzeć. Dzieki odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zaczynamy w 10 - Valencia na boisku... odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Żmija : i z głównym hamulcowym prosto z Gruzji odpowiedz

