Konferencja pomeczowa

Runjaic: Idziemy w dobrym kierunku

Sobota, 24 października 2020 r. 22:40 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaic (trener Pogoni): To był bardzo intensywny mecz. Obie drużyny grały ofensywnie. Legia miała trochę więcej sytuacji bramkowych, ale my też mieliśmy swoje. Jestem bardzo zadowolony z tego meczu. Teraz mamy chwilę, żeby odpocząć, bo potem czeka nas kilka ważnych spotkań, m.in. w Pucharze Polski. Musimy znaleźć balans pomiędzy intensywnością i regeneracją. Jesteśmy w stanie grać jeszcze lepiej, agresywniej, ale na to potrzeba czasu. Drużyna dała z siebie wszystko, dla klubu, dla kibiców, mimo że ich dziś nie było na stadionie. Nie przegraliśmy 3 ostatnich meczów z Legią. Widać, że idziemy w dobrym kierunku.