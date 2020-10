Remis bez historii

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Bartosz Kaszyński

Asystent: Krzysztof Nejman

Techniczny: Patryk Gryckiewicz



Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl Wszołek albo grasz albo wypad z Legii bo ostanio mam wrażenie że walisz sabotaż odpowiedz

Hakon - 2 godziny temu, *.plus.pl A, c.... Ale defetyzm tu widać tylko odpowiedz

Matt - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jak miałem 15 lat to jarał mnie każdy mecz Legii. Żałowałem, że nie mogę zobaczyć sparingów. Teraz patrzę na takie dzisiejsze spotkanie i myślę co ja robię. Stracone 90 minut życia. Ani to piękna piłka, ani zażarta walka, ani chociaż zawodnicy identyfikujący się z Legią. Chyba nie jestem już takim dobrym kibicem jak kiedyś. Kolejny byle jaki mecz i kolejny raz piłkarzyny, dziennikarzyny i wielcy eksperci futbolu będą silić się na beznadziejne komentarze, spekulacje, które każdy z nas już słyszał po milion razy. Czuję się nie jak kibic tylko maszyna do zarabiania pieniędzy przez tych milionerów na boisku i ich byłych koleżków z boiska - dziś menedżerów w garniaczkach i czarnym Porsche. W tyłku mają Legię i tę całą piłkę, tylko my się jaramy jak by to byli herosi. odpowiedz

Osad - 1 godzinę temu, *.kompex.pl @Matt: bez kitu mordo, a oni w drodze powrotnej pewnie już iphony zamawiają i śmieją się z tej całej piłki naszej. odpowiedz

Zielarski - 38 minut temu, *.co.uk @Matt: Właśnie jakoś tak to wyglada, niby jest fajnie ale jakiś taki marazm odpowiedz

Maciek - 11 minut temu, *.chello.pl @Matt: Mam tak samo jak Ty! Tylko dodałbym do tego prezesa nieudacznika, który systematycznie stara się mnie zniechęcić do Legii! odpowiedz

Sasza - 2 godziny temu, *.chello.pl OK, przyznaję, że Pogoń ma dobrego bramkarza, który w tym meczu po prostu dobrze wykonał swoją robotę. Jednak ten remis zawdzięczamy wyłącznie własnej nieudolności i kalectwu. Niewykorzystanie takich patelni jakie mieli Gwilia i Pekhart to jest niestety żałosny obraz umiejętności tych zawodników. I nawet fakt, że Pekhart jest naszym najlepszym strzelcem nie zmienia tego, że jest zwyczajnie piłkarskim inwalidą. odpowiedz

J1980 - 1 godzinę temu, *.com.pl @Sasza: Stary, nic dodać nic ująć... Patrząc na Gruzina i kalekę valencje miałem ochotę wydłubać sobie oczy. abc piłkarza czyli przyjęcie i podanie na 3m piłki to dla nich fizyka kwantowa. Jak piłka do nich się zbliża wyglądają jak by mieli buty ze sobą powiązane odpowiedz

khabib - 2 godziny temu, *.centertel.pl 1x pewne było, pazdziez mega , zwlaszcza kontry pogoni :D po real-barca to kara ogladac takie gonwo ;) paralitics league odpowiedz

Kubus1916 - 2 godziny temu, *.252.130 Onyx76er: Antolić dzisiaj bardzo dużo szybkich decyzji i dużo dobrych podań do przodu więc nie wiem co masz do jego występu. Byli dużo gorsi np. Slisz, Vako, Valencia... odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.inetia.pl Taktyka Michniewicza skończyła się na tym że Pekhart nie strzelił bramki głową. Czesio niech sobie poszuka much. odpowiedz

LewLegia - 2 godziny temu, *.net.pl @word!up: to frajer, ktory nic nie znajdzie odpowiedz

Ginka - 2 godziny temu, *.chello.pl Owszem historia była, czyli powalająca nuda.

Obawiam się, że takich meczów będzie więcej. No chyba, że do gry wrócą pomocnicy z poprzedniej wyjściówki. odpowiedz

bugs - 3 godziny temu, *.com.pl możliwość 5 zmian i jak u franka smudy "u mnie bez zmian" odpowiedz

Kryniek76 - 2 godziny temu, *.plus.pl @bugs: kto miał wejść? Kto odpowiedz

LewLegia - 2 godziny temu, *.net.pl @Kryniek76: Ty i tylko ty naiwniaku. To jest klub 11 zawodników ciemniaku ?

Obudź się!!! odpowiedz

Afro - 3 godziny temu, *.chello.pl Oglądałem mecze za Leśnego. Było co oglądać po prostu!!! Teraz z rozpędu ale już wystarczy. Szkoda życia a Żyleta zamknięta. odpowiedz

Tom - 3 godziny temu, *.233.0 #czesiekout odpowiedz

Onyx76er - 3 godziny temu, *.chello.pl Ktoś mi powie co na boisku robił Antolić? Wszedł na 25 min i cały czas chodził? Po co go wystawiać jak mu już na grze nie zależy? odpowiedz

KibicCWKS - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de Brawo Legia. Małymi punkcikami po majstra. Niczym Lech w pucharach walczymy. Obyśmy grali tak pięknie jak Lech. Michniewicz o to zadba. I nasza Legia będzie grac piękną piłkę niczym Lech. I razem z poznaniem, braćmi kibicami z poznania będziemy grali piękny futbol. Legia po mistrza! odpowiedz

Książę Nocy - 3 godziny temu, *.inetia.pl @KibicCWKS: Pięknie przekazujesz wieść. Niczym prałat z Wrocławia, na CB ;)) odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @KibicCWKS: majstra to sobie poszukaj w rodzinie. odpowiedz

StaryChlopzBielan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @KibicCWKS: co ty pier... za głupoty? Chyba z Wlodeczkiem razem maciore piliście i inny mecz lecial na jego LG 55 cali odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ślisz gra lepiej - już tylko 2 tragiczne straty na kontry miał...

Praszelik jakiś przestraszony/niezgrany- dziwny mecz.

Valencia - benadziejnie (jedną dobrą akcję miał przez cały mecz).



Wszołek, Josip, Mladenovic - super

Drewniak... cóź, nie strzelił.

Gwilia - jakby facet nie zastanawiał się 3 sekundy i poprawiał sobie piłkę tylko grał z pierwszej to 2 bramki by były... odpowiedz

bugs - 2 godziny temu, *.com.pl @oLaf: Praszelik? chyba inny mecz oglądaliśmy odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @bugs: o, widzę że ktoś tu trzeźwy osąd ma! : )



Sorry, pochrzaniło mi się z Rosołkiem oczywiście ; ) odpowiedz

Mar - 3 godziny temu, *.centertel.pl Była kiedyś taka seria komiksów " pilot śmigłowca " i odcinek pod tytułem " dramatyczne chwile".

Gra tej ciemnoskórej panienki- kryminał

Gra łysego- sabotaż.

Kolejna popsuta Sobota. odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dno dno dno , valencia? gruziński nochal? WON! odpowiedz

Książę Nocy - 3 godziny temu, *.inetia.pl Brawo dziewczyny! Cenny punkt. Wyciągamy wnioski i myślimy o następnym spotkaniu! odpowiedz

Wie(L) un - 3 godziny temu, *.18.56 Gwillia dostaje prosta piłkę na nogę na 5 metrze i co robi? Ku.. A przyjmuje no poprostu usiadłem geniusz wirtuoz czarodziej hahaha jprd do 5 ligi Etiopii go oddajcie jeszcze na lizaka dajcie niech on już spier...la odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Słabo to wygladało. Mecz do zapomnienia z nadzieją, że będzie lepiej. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Słabo to wyglądało dzisiaj.Jak gramy pierwszą połowę to nie gramy drugiej a jak gramy drugą połowę to nie gramy w pierwszej.Czesław kiedy będziemy zapier....c w całym meczu i skuteczność i strzały na bramkę będą wpadac?Weźcie się za strzały w światło bramki i skuteczność morwa kać!!! odpowiedz

LewLegia - 3 godziny temu, *.net.pl Dedykuję ten widowisko sportowe tym naiwniakom co pisali po wrocławiu, że widać już rękę nowego trenera.

Z zera nie będzie trenera, a z pudla nie będzie lwa. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.centertel.pl Chórzysta i jego zbieranina panienek. Wstyd w taki sposób reprezentować Legię. Żenady ciąg dalszy. Gra tysiąca podań na swojej połowie. odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl Nudny mecz i gówniany wynik. Co tu komentować? odpowiedz

ABC - 3 godziny temu, *.plus.pl ewidentnie grali na remis, nie chcieli atakować, umówili się na podział punktów, oddajcie mi szmaciarze ponad 90 minut życia!!! mam nadzieję, że jutro z rana promujecie modę damską z klubowego sklepiku odpowiedz

m4 - 3 godziny temu, *.chello.pl Juz nie ma napinki ze gramy coraz lepiej i bedziemy jeszcze lepsi :D pajace nie pilkarze odpowiedz

meter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Walerian dziś przeszedł samego siebie...Nie rozumiem jak taki ktoś ma być piłkarzem prowadzącym grę.....Ani pomysłu,ani szybkości,ani siły,ani techniki..Chęci to i ja mam czasem zagrać:)). odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.chello.pl coż brak sił i brak pomysłu odpowiedz

Julon - 3 godziny temu, *.timplus.net Pogoń ma bramkarza który im wybronił remis a nie słup! odpowiedz

Chris77 - 3 godziny temu, *.orange.pl Gra bez historii. Drużyna bez przyszłości odpowiedz

jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Szczyt dziadostwa. odpowiedz

