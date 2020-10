Statystyki meczu z Pogonią

60% posiadania piłki zanotowała warszawska drużyna w meczu w Szczecinie. Legioniści oddali więcej strzałów na bramkę Stipicy, ale nie potrafili tego zamienić na bramkę. Obie drużyny przebiegły bardzo duży dystans. Pogoń wykręciła prawie 122 km, a Legia 118,5, co jest wynikiem o kilka kilometrów większym od tych, które notujemy od dłuższego czasu. Portowcy nie ustępowali "Wojskowym" pod kątem liczby długości sprintów oraz szybkich biegów. Najszybszy w ekipie ze stolicy był Paweł Wszołek, a najdłuższy dystans pokonał Bartosz Slisz. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki z meczu. Zapraszamy także do wystawiania ocen piłkarzom Legii. Szczegółowe statystyki piłkarzy Legii Średnie pozycje piłkarzy Legii na boisku < Przebiegnięty dystans źródło: InStat / Ekstraklasa

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Leśny Dziadek - 15 minut temu, *.centertel.pl Kiedys podali, ze statystycznie Polak wypija iles tam litrow alkoholu rocznie, rowniez niemowlaki...Ot statystyki... odpowiedz

ja :) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl eL Capitano, ma 106% cielności podań XD odpowiedz

Garrincha - 1 godzinę temu, *.orange.pl @ja :): prawdziwy przodownik pracy ;) odpowiedz

Ktys008 - 2 godziny temu, *.serv-net.pl Canal plus podało, że posiadanie piłki 55 procent. Wydawało mi się, że faktycznie mogło być więcej. Druga połowa tak nudna, że emocje jak na grzybobraniu. Valencja koszmarny mecz, tak irytującego zawodnika dawno nie widziałem. W Piascie coś grał, a u nas tragedia. Tracił piłkę, spowalniał grę, podania do tyłu, kółka zero pożytku. Zagrałby jakiś młody, gorzej by nie było, a zawsze jakieś doświadczenie i plus dla klubu. Jaki sens gry tego gościa w obecnej formie? Zwłaszcza, że za dwa miesiące odchodzi ... odpowiedz

leo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Walencja aut, bez formy , Gwila też beznadzieja, a cały mecz przechodzony. odpowiedz

Johny - 25 minut temu, *.chello.pl @leo: bardzo ciekawe bo statystyki mowia co innego. Koncowka legia i pogon opadły z sił i to fakt ale do 70-80 minuty zasuwali jak nigdy. Natomiast jak ktos patrzy tylko na końcówkę to niestety takie wnioski....... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.