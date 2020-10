Rogalski srebrnym medalistą MP kadetów

Judoka Legii, Oskar Rogalski wywalczył srebrny medal Mistrzostw Polski kadetów. Podczas zawodów, które odbyły się w Zamościu, legionista w finale kategorii wagowej -73kg przegrał po niezwykle zaciętej walce trwającej 5:36 min. z Dawidem Szulikiem z Polonii Rybik. W drodze do finału Oskar pokonał Jana Romańca (Czarni Bytom), Jakuba Bieleckiego (Flota Gdynia) i Adama Małeckiego (Gwardia Kos). Siódme miejsce w kat. wagowej -73kg zajął inny zawodnik Legii, Michał Wąsikowski. Miejsce szóste w kat. -81kg zajął Jacek Zieliński. Z kolei czwarty z legionistów, w kat. -81kg po wygranej z Ignacym Studnickim (AZS Gorzów Wlkp.), przegrał z Rafałem Kotlewskim (Gwardia Olsztyn), późniejszym złotym medalistą w tej kategorii.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Szymon - 3 godziny temu, *.chello.pl Bravo. Gratulacje i powodzenia w dalszych startach odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.