Amp futbol

Legia wciąż z kompletem zwycięstw!

Sobota, 24 października 2020 r. 14:54 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Amp futboliści Legii są na najlepszej drodze do pierwszego tytułu mistrza Polski. Nasz zespół pierwszego dnia turnieju w Łodzi wygrał oba mecze i przy komplecie punktów w niedzielę może zapewnić sobie mistrzostwo kraju. Legioniści trzeci turniej MP w Łodzi rozpoczęli od spotkania z gospodarzami zawodów, Widzewem i zakończyli je zwycięstwem 2:0 po trafieniach Adriana Staneckiego w ostatniej minucie pierwszej części spotkania (bezpośrednio z rzutu rożnego) oraz Bartosza Łastowskiego na dwie minuty przed końcem meczu.



O 13:30 legioniści rozpoczęli spotkanie z TSP Kuloodpornymi Bielsko-Biała. Jakub Kożuch w 14. miuncie po raz pierwszy pokonał Łukasza Miśkiewicza, przejmując piłkę na własnej połowie i po solowym rajdzie uderzył w prawy róg, a piłka po odbiciu od słupka wpadła do bramki. Wynik na 2:0 ustalił w 35. minucie ponownie Jakub Kożuch po strzale po ziemi w prawy róg, bezpośrednio z rzutu wolnego (po zagraniu ręką jednego z rywali). W samej końcówce spotkania z boiska zniesiony został Jakub Kożuch - miejmy nadzieję, że uraz naszego zawodnika nie okaże się zbyt poważny.



W niedzielę Legię czekają dwa mecze. O godzinie 8:30 legioniści zmierzą się z Wisłą Kraków (zespół do niedawna występował jako Husaria), a o 11:15 zagrają z Wartą Poznań.



Legia Warszawa 2-0 (1-0) Widzew Łódź

1-0 20 min. Adrian Stanecki (z rzutu rożnego)

2-0 38 min. Bartosz Łastowski



Legia Warszawa 2-0 (1-0) TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

1-0 14 min. Jakub Kożuch

2-0 35 min. Jakub Kożuch (z rzutu wolnego)