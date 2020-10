Gwilia: Musimy wykorzystywać swoje sytuacje

- To nie był dla nas łatwy mecz, ale mieliśmy dużo dobrych okazji na strzelenie gola. Trzeba te sytuacje wykorzystywać, bo inaczej trudno jest wygrywać. Musimy szanować ten punkt i iść dalej - mówi Walerian Gwilia . - Pogoń niczym nas nie zaskoczyła, ponieważ byliśmy dobrze przygotowani przez naszego trenera. Myślę, że zaprezentowaliśmy się lepiej niż Pogoń, jednak nie wykorzystaliśmy wielu szans na strzelenie gola.

