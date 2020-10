Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 24 października 2020 r.

Legia pokonała Escolę 4-0 w 11. kolejce CLJ U-17. W ekstralidze U16 legioniści ulegli 2-4 Polonii, ale pozostają liderami z 5-punktową przewagą. W CLJ U-15 Legia wygrała 6-0 z UKS SMS Łódź, grając ponad pół godziny w osłabieniu. Gracze zespołu U13 pokazali się z dobrej strony w meczu ze Zniczem, szczególnie dobrze prezentując się po przerwie. Drużyna U11 uczestniczyła w festiwalu gier "Graj jak Robert Lewandowski" rywalizując z Varsovią (gospodarze), GKS Katowice i Hattrickiem Białystok.

Mecze zespołów U18 i U14 zostały przełożone na listopad.



CLJ U17: Legia U17 4-0 (4-0) Escola Varsovia U17 (04/5)

Gole:

1-0 13 min. Fryderyk Janaszek (rzut wolny)

2-0 25 min. Tomasz Okulicki (dobitka strzału Fryderyka Janaszka)

3-0 29 min. Fryderyk Janaszek (as. Patryk Winiarski)

4-0 39 min. Igor Strzałek (rzut karny po faulu na nim samym)



Strzały (celne): Legia 23 (17) - Escola 11 (3)



Legia: Maciej Kikolski – Tomasz Okulicki (46' Dawid Kiedrowicz), Kacper Wnorowski, Jakub Rutkowski, Patryk Romanowski – Kacper Knera (46' Sebastian Kieraś), Patryk Bek (55' Maddox Sobociński), Igor Strzałek (73' Bartosz Mikołajczyk [05]) – Patryk Winiarski, Fryderyk Janaszek, Bartosz Dziemidowicz. Rezerwa: Tomasz Zieliński [05](br)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 2-4 (1-1) MKS Polonia Warszawa 05

Gole:

0-1 20 min. Antoni Grzelczak (as. Krystian Derkacz)

1-1 31 min. Maksymilian Stangret (karny na Oskarze Lachowiczu)

1-2 57 min. Kacper Śmigielski (karny po faulu na nim samym)

1-3 60 min. Kacper Śmigielski (głową, as. Antoni Grzelczak)

1-4 81 min. Adrian Ciotucha

2-4 87 min. Maksymilian Stangret (as. Kajetan Pysz)



Strzały (celne): Legia 14 (5) - Polonia 17 (10)



Legia: Jan Sobczuk – Szymon Gaj (Kpt) Ż, Bartosz Krasuski, Kacper Stankiewicz, Lucio Ceci – Filip Rejczyk [06](53' Kajetan Pysz [06]), Oskar Lachowicz, Kacper Rojkowicz (46' Szymon Grączewski) – Filip Borowski (46' Gracjan Gawroński), Maksymilian Stangret, Maciej Bochniak (74' Igor Szostek). Rezerwa: hubert Nowak [06](br)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia Warszawa 6-0 (2-0) UKS SMS Łódź 06

Gole:

1-0 19 min. Mateusz Sitek 19' (as. Jakub Kowalski)

2-0 35 min. Mateusz Sitek (as. Fryderyk Misztal z rzutu rożnego)

3-0 46 min. Piotr Zieliński (as. Karol Kosiorek)

4-0 48 min. Piotr Zieliński (as. Karol Kosiorek)

5-0 75 min. Oliwier Olewiński (as. Jakub Kowalski)

6-0 78 min. Jakub Kowalski (as. Mateusz Szczepaniak)



Legia: Aleksander Mickiewicz – Oliwier Olewiński, Rafał Boczoń, Fryderyk Misztal, Jakub Grzejszczak – Karol Kosiorek (51' Mateusz Szczepaniak [07]), Maciej Saletra, Kacper Bogusiewicz (51' Igor Rosa) – Piotr Zieliński (63' Jakub Nędzyński), Mateusz Sitek (51' Tomasz Rojkowski - CZ 57'), Jakub Kowalski. Rezerwa: Michał Malinowski (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 - sparing wewnętrzny



Wobec odwołania pod koniec tygodnia meczu z Polonią Warszawa, zawodnicy Legii rozegrali w LTC sparing wewnętrzny, na boisku nr 6.



Znicz Pruszków 08 - Legia U13



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Filip Nieckarz, Daniel Wyrozumski, Marcel Kiełbasiński, Maciej Chojnowski, Oliwier Puto, Piotr Bzducha, Adam Niewiadomski, Bartłomiej Leszczyński

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Turniej "Graj jak Robert Lewandowski" (roczniki 2010 i 2011):



Zawodnicy Legii z rocznika 2010 wzięli udział w organizowanymi przez Varsovię turnieju. Rywalizacja miała charakter meczów "każdy z każdym", a przeciwnikami byli: Hattrick Białystok, GKS Katowice i UKS Varsovia. Wobec prymatu szkoleniowego charakteru festiwalu gier, klasyfikacji nie prowadzono. Na pewno jednak można powiedzieć, że zmagania toczyły się na dobrym poziomie, a legioniści pokazali się z pozytywnej strony.



Skład Legii U11: Franciszek Golański, Dawid Rodak, Filip Hołowiński, Oliwier Pruszyński, Oskar Putrzyński, Aleksy Chmielewski, Aleks Płoszka, Mateusz Pawłowski, Igor Brzozowski, Antoni Błoński, g.t., Xawery Eichler

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski