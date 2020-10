Amp futbol

Pierwsza porażka Legii w sezonie

Niedziela, 25 października 2020 r. 09:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Amp futboliści Legii jeszcze dzisiaj nie będą mogli świętować pierwszego tytułu mistrzowskiego. Legioniści po zaciętym spotkaniu przegrali po raz pierwszy w obecnym sezonie. W trakcie turnieju w Łodzi, lepsza od naszego zespołu okazała się Wisła Kraków, występująca dotychczas jako Husaria. Przed tym meczem Legia miała 9 punktów przewagi w tabeli nad zespołem z Krakowa, teraz ma tych punktów sześć. Do końca sezonu obie drużyny mają do rozegrania pięć spotkań - po jednym w ramach turnieju w Łodzi oraz cztery pod koniec listopada w czwartym, ostatnim turnieju amp futbol ekstraklasy.



Pierwsza połowa była wyrównana i mało w niej było sytuacji bramkowych. Bardzo dobrze między słupkami spisywał się Popławski, golkiper naszej drużyny. Po 20 minutach utrzymał się wynik bezbramkowy. Na początku drugiej połowy legioniści popełnili błąd w obronie, tracąc piłkę przy jej wyprowadzaniu w okolicy pola karnego. Wisła wykorzystała sytuację - strza Grygiela został obroniony, ale po chwili ten zawodnik odegrał do stojącego przed niemal pustą bramką Adamczyka i ten w 23. minucie wyprowadził krakowski zespół na prowadzenie. Trzy minuty później kolejny błąd warszawskiej defensywy wykorzystał Krystian Kapłon, który podwyższył na 2-0. Legia próbowała odpowiedzieć bramką kontaktową, ale ani razu nie zdołała pokonać bramkarza rywala. Ani strzał z dystansu Adriana Staneckiego, ani uderzenie z bliższej odległości Jakuba Kożucha nie trafiły do bramki i Legia poniosła pierwszą porażkę w sezonie 2020.



Kwadrans po godzinie 11, Legię czeka jeszcze spotkanie z Wartą Poznań, która w sobotę przegrała z Wisłą 0-4 i z Podbeskidziem 0-2.



Wisła Kraków 2-0 (0-0) Legia Warszawa

1-0 23 min. M. Adamczyk (as. Grygiel)

2-0 26 min. Krystian Kapłon