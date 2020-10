Pięciobój

Dębska mistrzynią Polski U-15

Pięcioboistka Legii, Katarzyna Dębska została mistrzynią Polski w dwuboju w kat. wiekowej do lat 15. Legionistka zdobyła złoty medal MP podczas zawodów w Konstantynowie Łódzkim. Nasza zawodniczka uzyskała doskonały wynik podczas biegu na 1000 metrów (2:57,63s), o osiem sekund lepszy niż druga w tej konkurencji, Liliana Żochowska (Gromik Gdynia). Dębska w konkurencji pływackiej miała dopiero dwunasty rezultat, ale spora przewaga z biegu, zapewniła jej wygraną w mistrzostwach i złoty medal mistrzostw Polski. Legionistka uzyskała łącznie 625 punktów, o siedem więcej niż zawodniczka gospodarzy, Antonina Sulak z UKS-u Konstantynów.



Dziewiąte miejsce na MP U-15 zajęła Aleksandra Kazubska (593 pkt.), Maja Bieniecka (583 pkt.) była trzynasta, Melis Kacar (559 pkt.) 22., Hanna Matusik (537 pkt.) 26., a Sandra Wasążnik (522 pkt.) - 34. W rywalizacji w dwuboju chłopców, Stefan Bieniecki (565 pkt.) zajął miejsce 9., Igor Radomyski (563) - 11., Łukasz Nowik (558 pkt.) - 13., Krzysztof Majcher (455 pkt.) - 40., Antoni Ruzik (450 pkt.) - 41.



W rywalizacji Mistrzostw Polski w trójboju do lat 17, zawodniczka Legii, Pola Wolska zajęła miejsce piąte. Wolska zajęła trzecie miejsce w biegu (6:43,20 min.), piąte w pływaniu (2:16,78 min.) oraz dziesiąte w strzelaniu, co dało jej łącznie 817 punktów.



Katarzyna Dębska ostatniego dnia zawodów, w rywalizacji sztafet w dwuboju, w parze z Małgorzatą Wichulską (UKS Żoliborz Warszawa), zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski. Medal udało się wywalczyć w dużej mierze dzięki świetnemu wynikowi (3:41,15 min.) na dystancie 2x1000 metrów.