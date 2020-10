Siatkówka

Legia Warszawa 3-0 Bestios Białystok

Niedziela, 25 października 2020 r. 19:06 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki II ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała 3-0 z zespołem Bestios Białystok. Śmiało można napisać, że "Wojskowi" zdeklasowali rywali, wygrywając sety kolejno do 13, 11 i 9!



Aktualnie Legia prowadzi w tabeli z kompletem 4 zwycięstw. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 30 października w Spale.



- Ten mecz to taki obraz obecnej sytuacji, która dzieje się aktualnie w sporcie. Kolejne dni przynoszą różne rozwiązania, że nie jesteśmy w stanie na wszystko się przygotować i to pokazał dzisiejszy mecz. W ogóle nie spodziewaliśmy się, że przeciwnik przyjedzie w takim składzie. Cieszę się z wyniku i dojrzałej gry zawodników. Nie pozwoliliśmy rywalom na jakiekolwiek momenty wiary w to, że mogą osiągnąć tutaj dobry wynik - powiedział po spotkaniu Mateusz Mielnik, trener Legii.



Sety: 25-13, 25-11, 25-9



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka