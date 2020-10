Trzy medale na MP kick-light

Trzy medale wywalczyli kick-bokserzy Legii na Mistrzostwach Polski w formule kick-light, które odbyły się w Płocku. Srebrny medal wśród juniorów zdobył Maciej Koczorowski (kat. -94kg). Wśród seniorów brąz wywalczył Kacper Glinicki (kat. -63kg) oraz Weronika Stoń (kat. -65kg). W kategorii -84 kg, ósme miejsce zajął Jarosław Stoń, który już w pierwszym pojedynku trafił na aktualnego Mistrza Świata w tej kategorii wagowej. Legionista przegrał przed czasem ze względu na dużą przewagę punktową rywala. Miejsce szóste w kat. -69kg zajął Bartłomiej Salak. "Bartek po ładnej wygranej w pierwszym pojedynku, w walce o medal spiął się i uległ rywalowi. Błędem było nie doprowadzenie redukcji do końca, bo -69kg, zdecydowanie nie jest kategorią dla niego" - podsumował trener Legii występ Salaka.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

TopCwks - 2 godziny temu, *.com.pl Witam!

Gratulacje za medale

Pytanie do sekcji:

Mam syna który trenował od małego KickBoxing ale się teraz posypała, gdzie są treningi sekcji i od jakiego wieku przyjmujecie dzieciaki???

Pozdrawiam odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.