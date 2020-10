Młodzież: mecze niedzielne

Niedziela, 25 października 2020 r.

Juniorzy starsi UWKS Legii pokonali 10-0 Świt Staroźreby. W niedzielę swoje mecze rozegrały głównie najmłodsze roczniki Akademii Legii i LSS. Legia U12 potwierdziła swoją dobrą dyspozycję w spotkaniu z Deltą Warszawa. Z kolei piłkarze z rocznika 2012 zapewnili sobie dziś awans do wyższej ligi. Legia LSS U13 rozegrała zacięty sparing z AP Brychczy 08, a ich o rok młodsi koledzy nieźle wypadli w spotkaniu z KS Wilanów II '08. Gracze LSS z zespołu U10B wypadli dobrze w pojedynku z II drużyną Escoli U11. Z kolei ciężej szło ich kolegom z drużyny U11B w Markach.



Legia LSS U13 - AP Brychczy 08 (sparing)



Legia LSS: Oskar Kurc - Fabian Radziński, Norbert Skibiński, Kosma Sekuła, Jan Bartoszek, Maciej Suwik, Adam Kulicki, Kacper Krajewski, Jakub Drzazga oraz: Kuba Kuciński, Jakub Rzępołuch.

Trener: Rafał Wajman, II trener: Adam Łęcki



Wobec pauzy w rozgrywkach ligowych drużyna LSS rozegrała dziś mecz sparingowy. Dla trenerów obu drużyn mecz był okazją sprawdzenia szerokich składów i nowych rozwiązań taktycznych oraz ustawień. Dodatkowo, AP Brychczy, jako lider II ligi, daje przedsmak poziomu, na jaki napotkają młodzi legioniści po awansie (który zapewnili sobie tydzień temu). Oczwiście należy pamiętać, że podopieczni trenera Michała Brychczego w sobotę grali też mecz ligowy. Zacięty bój trwał niemal do ostatnich minut. Najbliższy mecz ligowy nasi zawodnicy rozegrają we wtorek 27.10.



Delta Warszawa 09 - Legia U12



Strzały (celne): Delta 8 (5) - Legia 22 (15)



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Jakub Piaseczny, Borys Boryszewski, Piotr Bartnicki, Vincent Ziętek, Aleksander Badowski [10], Mateusz Strzelecki, Iwo Dolega, Kacper Ziółkowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Witkowski, tr. koordynator: Sebastian Różycki



Legia rozpoczęła mecz doskonale, wstrząsając zespołem gospodarzy w ciągu pierwszych 10 minut spotkania. Kolejne minuty to kontrofensywa Delty zakończona golem, potem jednak legioniści stopniowo odzyskali inicjatywę i stwarzali sobie kolejne okazje.



Legia LSS U12 - KS II Wilanów 08/9



Strzały (celne): 25 (16) - Wilanów 11 (3)



Legia LSS: Jakub Przybylski, Michał Stankiewicz, Julian gruszka Patryk Parol, Antoni Rybarczyk, Jakub Szymaniak, Aleksander Dworski, Piotr Keller, Maks Małkiewicz (Kpt), JAkub Podlecki, Mateusz Sutkowski, Maks Chudzik, Lena Korczyńska

Trener: Arkadiusz Borowy



Reprezentacja Powiatu Legionowskiego U11 - Legia LSS U11A (sparing)



Wobec przerwy w rozgrywkach ligowych podopieczni trenera Piotra Chmiela rozegrali w weekend sparingu z Wisłą Płock oraz reprezentacją powiatu legionowskiego (w Serocku).



Marcovia II Marki 09 - Legia LSS U10B



Legia LSS: Jakub Kuśmierz - Tymon Prorok, Wiktor Pietraszko, Bartosz Ostrowski, Mikołaj Maćkowiak, Dawid Król, Kacper Danowski, Jan Bąkowski, Patryk Król, Maciej Stonawski, Ignacy Boniński, Kacper Wiśniewski

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Jakub Lichwierowicz



Barca Academy II U11 - Legia LSS U10A



Legia LSS: Szymon Kozioł, Kacper Materski, Filip Machnowski, Aleks Wodzicki, Wojciech Zawiska, Alex Paćko, Marcel Konieczny, Bartosz Ilków.

Trener: Michał Konieczny



Legia LSS U10B - AP Fun for Kids 11



Legia LSS: Patryk Merchel, Julian Zdzichowski, Maksym Boguszewski, Kacper Osowski, Franciszek Babik, Filip Mazan, Kajetan Szafrański, Natan Kurzbauer, Jakub Osowski.

Trener: Artur Dworczyński



Niezły występ graczy LSS, szczególnie w pierwszej połowie, w której byli w stanie wypracować sobie sporo okazji bramkowych. Trzeba też zauważyć, że i drużyna FFK zaprezentowała się całkiem solidnie, tworząc szczególnie w ostatniej kwarcie liczne sytuacje pod bramką LSS. Legioniści wystąpili tego dania również w sparingu z Jastrzębiem Głowaczów.



Stowarzyszenie Brzask Grom II Warszawa - Legia LSS U9



Legia: Julian Bieszki, Mikołaj Borski, Dzidek Kinasiewicz, Karol Michalski, Jakub Opieczyński, Paweł Pacuła, Antoni Sałamacha, Ignacy Silski, Marcel Stępniak, Hugo

Tatarnikov, Michał Wojcianiec

Trener: Mateusz Ludwiniak, II trener: Tymoteusz Neuff



Najmłodsza drużyna Legii występująca w rozgrywkach MZPN - LSS U9 - zagrała dziś mecz ligowy z Stowarzyszeniem Brzask Grom II. Spotkanie nie było może tak udane jak pierwszy mecz z tą drużyną na Łazienkowskiej, niemniej po zaciętym widowisku, młodzi legioniści w efekcie zaliczyli swój pierwszy awans w przygodzie piłkarskiej. Od wiosny czekają naszych zawodników nowe wyzwania w trzeciej klasie rozgrywkowej.



I liga woj. U18: CWKS Legia 03/4 10-0 Świt Staroźreby 03/4



Legioniści, po niezbyt udanym (a zwłaszcza nieskutecznym) występuje w pierwszej rundzie, nie pozostawili tym razem cienia wątpliwości, która z drużyn ma większe szanse w walce o czołowe miejsca w tabeli.



