Ponad 25 tys. na oprawy. Trwa sprzedaż magnesów

Wtorek, 27 października 2020 r. 11:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po kilkunastu dniach trwania internetowej zbiórki na oprawy, ogłoszonej przez Nieznanych Sprawców, udało się zebrać ponad 25 tysięcy złotych. Pieniądze cały czas można wpłacać TUTAJ. Na wyróżnienie zasługuje legijny fanklub ze Szczecinka, który wpłacił na ten cel 3,5 tysiąca złotych. Spore zaangażowanie było również w innych fanklubach, grupach oraz dzielnicach, ale nikt do tej pory nie zbliżył się do wyniku osiągniętego przez LWB FC Szczecinek. Jako, że zbiórka potrwa jeszcze przez kilkanaście dni, zachęcamy do dalszego zaangażowania.



Ze względu na kolejne mecze Legii bez udziału publiczności, Nieznani Sprawcy postanowili ruszyć z wysyłkową sprzedażą magnesów z motywem jednej z legijnych sektorówek - "Kapitalne Miasto". Magnesy można zamawiać mailowo: magnesyNS@gmail.com. Koszt: 15 zł + 10 zł wysyłka. W wiadomości należy podać liczbę magnesów, adres do wysyłki (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość). Zwrotnie otrzymacie informacje odnośnie płatności. Istnieje możliwość wysyłki za granicę.