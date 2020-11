Plus października: Luquinhas

W październiku legioniści rozegrali pięć meczów, jeden w eliminacjach Ligi Europy z Qarabag FK oraz cztery ligowe spotkania z: Cracovią, Zagłębiem Lubin, Śląskiem Wrocław i Pogonią Szczecin. Najwięcej plusów w październiku otrzymał Luquinhas , za to najwięcej negatywnych not przyznaliśmy Joelowi Valencii . Najlepiej w tym miesiącu wypadł Luquinhas, który otrzymał aż trzy plusy. Brazylijczyk od kilku miesięcy utrzymuje bardzo przyzwoitą formę i jest pewnym graczem w szeregach legionistów. Również trzy pozytywne oceny otrzymał Igor Lewczuk , jednak dodatkowo zagrał dwa słabe spotkania. Po dwa plusy przyznaliśmy Michałowi Karbownikowi oraz Josipowi Juranoviciowi , jednak Chorwat otrzymał również jeden minus. Najwięcej minusów otrzymał Joel Valencia, który póki co ma bardzo słaby początek w barwach warszawiaków. Dwie oceny negatywne obejrzeli: Bartosz Slisz , Domagoj Antolić oraz Rafael Lopes . Luquinhas - 3 Michał Karbownik - 2 Igor Lewczuk - 3 / 2 Josip Juranović - 2 / 1 Filip Mladenović - 1 / 1 Walerian Gwilia - 1 / 1 Artur Jędrzejczyk - 2 / 2 Tomas Pekhart - 2 / 2 Bartosz Kapustka - 1 Paweł Wszołek - 1 Bartosz Slisz - 2 Domagoj Antolić - 2 Rafael Lopes - 2 Joel Valencia - 3

ksieciunio - 3 godziny temu, *.chello.pl Slisz duzo do góry, Jedza na sam dół, nomoże przed Valencja o on to w ogóle jakieś Qwi Pro Qwo !!!!!!!!!!! odpowiedz

oLaf - 5 godzin temu, *.vectranet.pl nowo ściągnięci: Ślisz, Valencia, Kapustka, Lopez - same minusy!!! Dodałbym jeszcze Boruca z drugą najsłąbszą statystyką w całej lidze: tylko 53% strzałów w bramkę obronionych.



No pięknie, nie dziwne, że odpadliśmy z el. LE. A nasz trenejro "kod 711" skompromitował się w meczu z Karabachem wystawiając 4-ch nowych totalnie niezgranych grajków (bo piłkarze to na razie to nie są...).



Jeszcze jak dodamy Drewniaka (transfer sprzed pół roku chyba) to jest dopełnienie obrazu rozpaczy...



Jedynie Mladenovic plus. Ma chęć grać, technika ok. odpowiedz

Sobo(L)ew - 5 godzin temu, *.centertel.pl Jakim qu....prawem dwa minusy Slisz?? ????????????????On zaraz po Luqinasie, Wszolku był jednym z lepszych na boisku. To on uratował nam tyłek w jednym ze spotkań wybijając piłkę z linii bramkowej. To Jędrzejczyk powinien być w tej drugiej grupie za głupie i nie potrzebne faule lub straty piłek i gola w meczu ze skunskiem odpowiedz

jjj - 41 minut temu, *.vectranet.pl @Sobo(L)ew:

Dokładnie, Redakcja chyba popiła :) odpowiedz

