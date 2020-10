Wyniki legionistek na MP w Szczecinie

Wtorek, 27 października 2020 r. 08:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Szczecinie odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Drużynowych Mistrzostw Polski kl.II w gimnastyce artystycznej, w których bardzo dobrze zaprezentowały się trzy zawodniczki RG Legia. Hanna Sablińska (dwunasty wynik w wieloboju) i Zofia Dec awansowały do finałowej 24. OOM. Gratulacje należą się również Marii Kluzie, która ostatecznie nie zakwalifikowała się do finałów. Trenerką legionistek jest Svitlana Tuzhykova.



Z kolei wcześniej odbyły się eliminacje do OOM kl.III. W wieloboju Kalina Szydlak zajęła miejsce 34., a druga z legionistek - Oliwia Grzywacz - 35. Trenerką zawodniczek jest Elena Kamilova.