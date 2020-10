Termin meczu z Cracovią

Ustalono dokładny termin meczu 10. kolejki Ekstraklasy, w którym Cracovia podejmie Legię Warszawa. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 22 listopada o godzinie 17:30. Terminarz meczów Legii: 30.10. (PT) 20:00 Widzew Łódź - Legia Warszawa (PP) 02.11. (PN) 20:30 Warta Poznań - Legia Warszawa 08.11. (ND) 15:00 Legia Warszawa - Lech Poznań 22.11. (ND) 17;30 Cracovia - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

