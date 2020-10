Mecz z Widzewem zagrożony?

Poniedziałek, 26 października 2020 r. 15:52 Woytek

We wtorek o 17 drużyna Legii rozpocznie przygotowania do meczu 1/6 finału Pucharu Polski z Widzewem Łódź. Spotkanie z pierwszoligowcem zaplanowano na piątek, 30 października o godzinie 20:00 na stadionie w Łodzi. Tymczasem z Widzewa napływają informacje o kolejnych pozytywnych wynikach testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.



Cała drużyna Widzewa od zeszłego tygodnia przebywała na kwarantannie po decyzji sanepidu. Po ostatnich testach od poniedziałku większość zawodników wróciła do treningów, ale pojawiły się kolejne zakażenia, więc klub jest w stałym kontakcie z sanepidem i Polskim Związkiem Piłki Nożnej.



Tygodniowy plan przygotowań Legii:

poniedziałek - wolne

wtorek, 17:00 - trening

środa, 11:00 - trening

czwartek, 15:00 - trening + wyjazd do Łodzi

piątek, 20:00 - mecz Widzew - Legia

sobota, 10:00 - trening o 10

niedziela 11:00 - trening + wyjazd do Grodziska Wielkopolskiego

poniedziałek, 18:00 - mecz Warta - Legia