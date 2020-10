Komentarze (5)

MARKUS - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl nie dobra obsada nie jestem zadowolony ale jest jak jest odpowiedz

SF - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Mamy nadzieje ze w tym meczu bedzie wynik 1-3 na korzysc LEGII !!! odpowiedz

Bierrutt - 6 godzin temu, *.centertel.pl Zaraz, zaraz...jak szła ta piosenka? Je..ć Pawła Gila?? odpowiedz

Po(L)ubiony - 7 godzin temu, *.chello.pl Gil ma prawdziwe legijne DNA: karnych dla Legii się nie gwiżdże! Przeciw - owszem, należy. odpowiedz

Sputnik 44 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Po(L)ubiony: nie tylko on. Ostatni raz w lidze karnego Legia miała w LUTYM br. Oczywiście żaden inny klub nie czeka aż tyle czasu... No ale to podobno my jesteśmy pupilami PZPN... odpowiedz

