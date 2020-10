Trener młodzieżowej reprezentacji Polski Maciej Stolarczyk powołał dwóch zawodników Legii na mecz eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy z Łotwą. Na zgrupowanie pojadą Cezary Miszta i Bartosz Slisz . Młody bramkarz wrócił już do pełnych treningów z pierwszą drużyną. Mecz z Łotwą odbędzie się 17 listopada o godzinie 18:00 w Łodzi.

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl A gdzie Rosołek ??? na objedzie ??? odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @lob: objechać to można na przykład stadion. odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl @lob: obiedzie odpowiedz

