Od piątku rozgrywane będą mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Dzisiaj odbędą się cztery spotkania, w sobotę kolejne cztery. Najciekawiej zapowiada się mecz pomiędzy Stalą Mielec i Piastem. W poniedziałek Lech zmierzy się w Pruszkowie ze Zniczem, we wtorek Wisła Płock z Pogonią. Trzy spotkania zostały przełożone, w tym Legii z Widzewem. 1/16 finału PP: Piątek 30.10. godz. 12:30 Garbarnia Kraków - Chojniczanka Chojnice (Polsat Sport) godz. 18:00 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Górnik Zabrze godz. 18:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa (Polsat Sport) godz. 18:00 Sokół Ostróda - Warta Poznań Sobota 31.10. godz. 13:00 Unia Janikowo - ŁKS Łódź godz. 15:30 Olimpia Grudziądz - Lechia Gdańsk (Polsat Sport News) godz. 17:00 Pogoń Siedlce - Radomiak Radom godz. 18:30 Stal Mielec - Piast Gliwice (Polsat Sport) Poniedziałek 02.11. godz. 20:00 Znicz Pruszków - Lech Poznań (Polsat Sport) Wtorek 03.11. godz. 12:30 Ślęza Wrocław - Górnik Łęczna (Polsat Sport) godz. 17:00 Wisła Płock - Pogoń Szczecin Środa 04.11. godz. 12:30 GKS Jastrzębie - Puszcza Niepołomice godz. 17:30 Arka Gdynia - Korona Kielce (Polsat Sport) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin (przełożony) Widzew Łódź - Legia Warszawa (przełożony) Świt Skolwin - Cracovia (przełożony) Terminarz i wyniki Pucharu Polski

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

kibic - 5 godzin temu, *.com.pl Pogoń z Radomiakiem - będą małe derby. Ważne że obie ekipy oczywiście za L. odpowiedz

Jdhbd - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Walkower powinien być i tyle . Zydki i tak przegrają odpowiedz

SŁAWEK(L) - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Jdhbd: Żaden walkower, tylko wygrana na boisku! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.