Trening: Środowe gierki

Środa, 28 października 2020 r. 20:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

Środowy trening pierwszej drużyny był bardzo intensywny. Po 25-minutowej rozgrzewce pod okiem Łukasza Bortnika zawodnicy pracowali wyłącznie z piłkami. W zajęciach uczestniczyło 15 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Inaki Astiz, Mateusz Wieteska, Mateusz Cholewiak i Kacper Kostorz ćwiczyli indywidualnie pod okiem trenerów przygotowania fizycznego.



Nieobecni na treningu: Luis Rocha, William Remy, Bartosz Kapustka, Rafael Lopes, Wojciech Muzyk, Mateusz Hołownia, Vamara Sanogo, Marko Vesović. Ten ostatni przebywa na izolacji w związku z zakażeniem koronawirusem. Po rozgrzewce trening zakończył Andre Martins, który jest przeziębiony. Z kolei William Remy został odsunięty od drużyny i skierowany na kwarantannę - o szczegółach informowaliśmy tutaj.



Zajęcia z piłkami zaczęły się od gry w dziadka, ale w innym niż zwykle wydaniu. Sztab szkoleniowy przygotował dwa pola gry, a na końcach ustawił po dwie mini bramki. Na jednym boisku zawodnicy byli podzieleni na trzy pary + jeden gracz neutralny. Podczas wymiany podań na jeden kontakt musieli doprowadzać do sytuacji, by zagrać na wolną połówkę i zadaniem atakującego było skierować piłkę do siatki. Przykładową gierkę możecie obejrzeć na poniższym filmie.







Następnie odbyła się większa gierka bez bramek w innej części boiska. Ostatnim elementem była seria gier na duże bramki z udziałem bramkarzy. W kilkuminutowych interwałach trzech zawodników "żółtych" rywalizowało z czterema "różowymi". Potem następowała zmiana i czwórka "żółtych" grała przeciwko trójce "różowych". Takie rozwiązanie wymuszało na osłabionej drużynie grę na utrzymanie, a na przeważających zdobycie jak największej liczby bramek. Trener Michniewicz notował wszystkie trafienia i ostatecznie z tej batalii zwycięsko wyszli "żółci".



Po ok. 100 minutach trening zakończył się, ale spora grupa zawodników została jeszcze na boisku przez ok 20 minut i doskonaliła strzały. Michniewicz wystawiał zawodnikom piłkę a ich zadaniem było celowanie w konkretne punkty bramki.



Kolejną jednostkę treningową legioniści mają zaplanowaną na czwartek na godz. 11:00.



Fotoreportaż z treningu - 34 zdjęcia Woytka











fot. Woytek / Legionisci.com